Ernesto Ekaizer: "La Audiencia Nacional pide que se renueve la comisión de servicios que ocupa el juez Ruz"

CINCO JUECES DEL CGPJ DECIDIRÁN EL FUTURO DE RUZ

El periodista Ernesto Ekaizer ha desvelado en 'Al Rojo Vivo' que "la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha pedido que se renueve la plaza que ocupa el juez Ruz", lo cual no quiere decir que la renovación haya sido solicitada por el propio juez". Gaspar Llamazares quiere que termine pronto la instrucción del caso Gürtel: "¿Por qué razón no se va a prorrogar al juez Ruz en la Audiencia Nacional?". Pero Francisco Marhuenda ha sido categórico: "El sitio de Pablo Ruz está en Móstoles, no en la Audiencia Nacional".