El duelo dialéctico entre Cristina Pardo y Ramón Espinar: "¿Iría a votar en el referéndum del 1-O?"

TENSIÓN EN AL ROJO VIVO

Cristina Pardo ha preguntado a Ramón Espinar si estaría dispuesto a votar en el referéndum independentista y el político no ha querido responder: "Eres una entrevistadora muy hábil y me has buscado al contrapié para intentar que me posicionara con unos o con otros". Espinar explica que no quiere responder a esa pregunta y Pardo, extrañada, le ha contestado: "¿Entonces de que puede opinar, solo de Madrid?".