Campos: "'El Bigotes' apuntó a Esteban González Pons en el caso de la F1 y la jueza no quiso ahondar"

LA JUEZA NO GRABÓ LA DECLARACIÓN

Miguel Ángel Campos asegura en Al Rojo Vivo que Álvaro Pérez 'El Bigotes' "apuntó a Esteban González Pons en las contrataciones fraudulentas de la Fórmula 1 y en ese momento la juez le interrumpió y no quiso ahondar en esa línea de investigación": "No sabemos con qué motivo, no aparece transcripción. La jueza impidió que se graben las declaraciones".