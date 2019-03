Albiol: "España tiene que ser solidaria en función de sus posibilidades"

CONSIDERA QUE LAS CONCERTINAS "NO SON ACEPTABLES"

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat catalana, Xavier García Albiol, ha visitado el plató de 'Al Rojo Vivo' y ha aclarado cuál es su planteamiento sobre la atención sanitaria a los inmigrantes. Según ha dicho, "toda persona tiene derecho a la asistencia sanitaria si es de urgencia". No obstante, ha añadido que "no se pueden equiparar los inmigrantes irregulares con los regulares". Asimismo, ha destacado que "devolvería a su país a los inmigrantes irregulares que se delinquen". Preguntado por si guarda similitudes con Donald Trump, ha respondido que no se compara con él y ha concluido que España debe ser solidaria "en función de sus posibilidades".