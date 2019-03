Albert Rivera: "Rajoy podría salir en televisión a diario pero prefiere esconderse"

DENUNCIA QUE MARIANO RAJOY NO DA LA CARA

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha dicho, en referencia a Podemos que "lo de acusar a los partidos nuevos de salir mucho en la tele no tiene sentido porque Rajoy podría hacerlo a diario, pero se esconde y da ruedas de prensa vía plasma". También ha añadido, en relación a pactos con la formación de Pablo Iglesias, que no descartan nada, aunque hay cosas en las que no están de acuerdo.