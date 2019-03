Susana Díaz: "Hay un bloque del 'no' en Andalucía que no reconoce el resultado electoral"

LAMENTA QUE HAYA TACTICISMO EN LA INVESTIDURA

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre el rechazo en el parlamento regional a su investidura. Según ha dicho, "han votado que no porque están pensando en el 24 de mayo, en sus intereses, en lo que creen que les va a ir bien a ellos". En este sentido, Díaz ha denunciado que "nadie está pensando en los nueve millones de ciudadanos en Andalucía, que están perplejos, como si esto fuera surrealista". Asimismo, Díaz ha insistido que la voluntad expresada en las urnas es clara: "He visto el CIS y no hay ningún otro sitio en España donde haya una mayoría como la de Andalucía. Es tan clara que la alternativa la formarían PP y Podemos y los dos la han descartado".