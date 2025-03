Carlos Cué reacciona al machismo de Ábalos hacia Noelia Núñez (PP): "Ha sido elegida por los ciudadanos, no tiene nada que ver con Jéssica, que no ha sido elegida por nadie"

La diputada Noelia Núñez (PP) ha respondido a José Luis Ábalos, tras el comentario que el exministro hizo sobre ella en sus redes sociales. Ábalos hizo una insinuación sobre la trayectoria política de la diputada del PP: "No sabemos cuáles son sus méritos para tanta ocupación y si percibe alguno de esos sobresueldos que acostumbran en el PP desde su sede pagada en B". La respuesta de la popular puede verse en este vídeo.

"No tiene recorrido. Tenga o no razón la diputada Noelia Núñez, ella ha sido elegida por los ciudadanos y, por tanto, tiene todo el derecho del mundo a estar, a decir y a representar a los ciudadanos que la han votado. No tiene nada que ver con Jéssica, que no ha sido votada por los ciudadanos", asegura Carlos Cué, periodista de El País.

Ábalos está reivindicando, señala Cué, que respetemos su vida privada, pero es que "es él el que ha colocado su vida privada con sueldos públicos, es él el que ha metido el dinero público en su vida privada", critica Cué: "No puedes colocar a tu novia en una empresa pública de esa manera". En el vídeo podemos ver esta secuencia completa.