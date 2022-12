DivierTT, la empresa organizadora de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, contraataca contra el Ayuntamiento de Madrid haciéndole responsable de la tragedia. La empresa de Miguel Ángel Flores culpa al consistorio de arrendarle un local que no reunía las garantías de seguridad necesarias.

José Jiménez Planelles, criminalista forense, cree que la empresa de Flores ha emprendido una huida hacía adelante. "No le queda otra alternativa que atacar y parece que no lo está haciendo mal. Habría que analizar por qué el Ayuntamiento estaba alquilando una instalación que no reunía todos los requisitos de seguridad", ha explicado Jiménez. "Ni toda la culpa es de la empresa, ni toda la responsabilidad es del Ayuntamiento. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad", ha opinado Javier Aroca.

Además, DivierTT sigue adelante con su macrofiesta de Nochevieja a la espera de confirmarse el recinto donde se celebrará, aunque todo apunta a la Cubierta de Leganés. El Ayuntamiento de Leganés afirma que hará "todo lo legal" para impedir la celebración de esta fiesta.

La periodista Eva Orúe se pregunta si a Miguel Ángel Flores se le puede impedir legalmente celebrar la próxima macrofiesta al estar imputado en el caso Madrid Arena. Javier Aroca considera que el Ayuntamiento de Leganés está haciendo las preguntas que en su día debío hacer el consistorio madrileño.