José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, cree que una rebaja de los impuestos podría ser una vía positiva para empezar a atajar el problema relativo a la crisis del sector de transportes en España, que lleva ya diez días con parones. Así lo ha expresado el dirigente popular en una entrevista concedida a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo: "Todos los sectores afectados coinciden y están de acuerdo, por lo que somos conscientes de que esa debe ser la solución. Además, es la más factible en el corto plazo".

Pero, con ese planteamiento ¿cómo se cubriría entonces la recaudación necesaria y que deriva de la tributación actual? A este dilema ha respondido Almeida, reconociendo que "habrá que hacer ajustes como consecuencia de la falta de recaudación". Si bien ha recordado que "Bruselas ha roto la aplicación de las reglas fiscales, y eso le deja un margen presupuestario al Gobierno muy importante en estos momentos para tomar decisiones estratégicas". Un Gobierno al que el alcalde ha pedido que solucione este problema "lo antes posible".

"Esta situación no se puede prolongar en el tiempo. Tenemos un excelente sistema de distribución alimentaria, una gran cadena, pero no es menos cierto que no puede continuar esta huelga muchos más días sin que haya problemas", ha argumentado el dirigente del PP, subrayando que "esto no se puede demorar más". Por ello, ha continuado el alcalde, le parece "razonable" la última propuesta de Alberto Núñez Feijóo al respecto de esta cuestión: plantea recurrir al Ejército para garantizar el suministro de productos básicos.

En este punto, Almeida ha querido recordar que "hablamos de una huelga" -en realidad se trata de parones, que es una movilización distinta a la de una huelga-, y "hay que respetar ese derecho, pero también el de aquellos que quieran trabajar". A partir de esta apreciación, ha hecho la siguiente reflexión: "En una cuestión tan sensible como la distribución logística y alimentaria parece razonable que se puedan poner los medios necesarios para garantizar que aquellos que quieran trabajar puedan hacerlo".

"Esa es la propuesta de Feijóo, pero lo más razonable es que el Gobierno resuelva esto ya porque no se puede esperar ni un minuto más", ha insistido Almeida, que también ha querido aprovechar su intervención para trasladar un mensaje de calma a la ciudadanía madrileña: "Hay normalidad relativa de momento, pero es cierto que si esta situación continúa ya no es una ruptura puntual de stock, sino que en determinados productos puede haber un desabastecimiento. No es un problema de hoy para mañana, pero ya llevamos varios días de huelga y podríamos tener algún problema".