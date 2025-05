Alan Barroso, sobre los audios contra la UCO: "El PSOE debe actuar con contundencia para que no haya dudas"

"Me parece curioso que sea Aldama quien señale quiénes son fontaneros y quién no, y que todos nos lo tengamos que creer", afirma el politólogo Alán Barroso. En el vídeo, su análisis completo.

Tras las dudas que aún genera el caso de Leire Díaz (¿quién está detrás, es una operación desde Ferraz, como dicen algunos?), el politólogo Alán Barroso asegura en Al Rojo Vivo que "el PSOE debe actuar con contundencia para que no haya ni una mínima duda".

Ahora bien, todo esto, señala Barroso, "me recuerda al caso del Tito Berni, que se decía que se habían logrado todo tipo de cuestiones que se habían prometido, pero que al final no se concretaban en nada. Eso me acerca más a la posición de 'es una tipa que no tiene poder real para hacer absolutamente nada porque todo aquello que prometió o que insinuaba no se ha terminado cumpliendo'".

"Me parece también curioso que sea Aldama quien señale quiénes son fontaneros y quién no, y que todos nos lo tengamos que creer", añade Barroso, concluyendo, no obstante, que "el PSOE tiene que ser muy contundente: esa señora, fuera y completamente desacreditada".