Ainhoa Martínez, sobre la sentencia de Rubiales: "Es histórica porque al fin podemos decir que un beso no consentido es una agresión sexual, pero se me queda muy corta"

La sentencia por la probada agresión sexual de Luis Rubiales se ha definido pero ha dejado muchos interrogantes. Tanto las defensas del expresidente de la Federación como la de Jenni Hermoso han confirmado a laSexta que van a recurrir.

Ainhoa Martínez, periodista de La Razón, ha analizado la condena en Al Rojo Vivo: "Es una sentencia histórica pero se me queda muy corta", y continúa: "Ya podemos decir que Rubiales es un agresor sexual y que un beso no consentido es una agresión sexual". Para Martínez, este es un paso hacia un cambio de paradigma: "Estamos avanzando, poco a poco, hacia el fin de la impunidad".

Sin embargo, critica la multa impuesta, que considera mínima en comparación con el sueldo que Rubiales percibía como presidente de la Federación: "Hablamos de 675.000 euros al año".

Más allá de la sanción económica, también cuestiona el enfoque del proceso judicial, que, en su opinión, ha puesto el foco en juzgar a la víctima en lugar de en el agresor: "Se ha justificado la multa alegando que la agresión no anuló la euforia de la celebración".

La periodista también señala que la sentencia no avala la prevalencia jerárquica, un punto clave en el caso: "Era su jefe", y cuestiona que no se haya reconocido la intimidación en las presuntas coacciones: "Si decirle a una subordinada que su futuro laboral está en juego si no hace lo que le piden no es intimidación, a mí que me lo explique. Muy a favor del recurso".