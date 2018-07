Los papeles de Panamá, Seseña, las Torres Gemelas… ¿qué será lo próximo que adivinen Los Simpson?

Normalmente, es la vida real la que se adapta a la gran pantalla, sin embargo, el caso de Los Simpson es otra historia y es que son más bien sus historias las que se adaptan a la vida real. Son dibujos animados, pero Los Simpson son seguidos por niños y más aún por adultos que parecen no cansarse de revivir los mismos capítulos una y otra vez.

Cada vez que comienza un episodio parece sonar en el aire: "Ah sí, este es el capítulo en el que…". Y es que podríamos recordar cada historia de la mítica serie. No obstante, en otras ocasiones aparece una noticia en televisión y más de uno se pone a pensar: "Esto ya ha pasado", como si se tratara de una especie de déjà vu.

Y no es que te estés volviendo loco. Puede que la historia que ahora aparece en las noticias te suene conocida, ¿por qué? Los Simpson llevan sorprendiendo desde 1989 y no solo por sus aventuras, sino porque con sus historias de ciencia ficción han sido capaz de predecir, a lo largo de sus 27 temporadas y más de 500 capítulos, historias que han terminado cobrando vida en el mundo real.

La última, el incendio del cementerio de neumáticos en Seseña. Los fans de la serie no tardaron en recordar el capítulo en el que se puede ver un campo de neumáticos ardiendo en el mítico Springfield.

¿Y qué hay de los famosos papeles de Panamá? Sí, Los Simpson también anunciaron que algo así ocurriría. Fue en el capítulo 15 de la séptima temporada, titulado 'Bart el soplón', precisamente porque es este quien descubre que Krusty está evadiendo impuestos al recibir una carta con un sello en el que se puede leer perfectamente 'Cayman Islands Offshore Holding Corporation'.

También adivinaron un escándalo como los papeles de Panamá | theclinic.cl

En 1997, con cuatro años de antelación, la famosa serie fue capaz de predecir la caída de las Torres Gemelas en su capítulo 'La ciudad de Nueva York vs. Homer'. Podríamos seguir enumerando la cantidad de historias que han sido capaz de vaticinar, pero también podemos estar muy atentos a las historias de esta familia, que luego no podremos decir que no nos advirtieron.