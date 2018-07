La Lotería celebra el 250 aniversario del primer sorteo que ganó un pescador

El primer sorteo de Lotería de España se celebró hace 250 años, concretamente el 10 de diciembre de 1763 en la plazuela de San Ildefonso, en Madrid. Le tocó a un pescador, que con el premio se construyó un buque y se hizo explorador.

Esta es una de las historias que cuenta el spot del 250 Aniversario de la Lotería. En él, aparece el primer décimo de la lotería nacional, el que compró el pescador. Dos siglos después se cumple el aniversario de la felicidad, de las ilusiones y de la esperanza.

Como la que alberga José. Lleva 38 años jugando y es coleccionista de décimos. Hasta el momento, solo le han tocado 200.000 de las antiguas pesetas. Pero no se le ocurre tirar la toalla: "espero que me tocara, ahora que me he jubilado".

Ni hablar de quitarle el ojo a este bombo en navidad. Es muy similar al primero que se utilizó cuando en 1763 Carlos III instauró su Lotería Real. El espíritu tampoco ha cambiado.

"Claro todos creemos en la suerte", "Hay que tener ilusión en algo", son algunas de las frases que más se repiten todos los años.

Ahora corre más el champagne y además tenemos Bonoloto, Euromillones, Primitiva y la Quiniela que nació en 1946 para promocionar el deporte. La Lotería es un viaje muy largo, con muchos millones de euros y de paradas.