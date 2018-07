La crisis ha acabado con un 30% de las ONG en España

Un equipo de laSexta Noticias estuvo en la asociación 'Cuatro Ocas' en abril de 2011 y allí pudo comprobar de primera mano cómo era el trabajo diario. Ahora, 40 niños en riesgo de exclusión social que se han quedado sin apoyo escolar y sin el cariño que los voluntarios de la Asociación llevaban 17 años dándoles.



En palabras de Silvia Torrijos, de 'Cuatro Ocas', "muchos de nuestros chavales se encuentran con que no no tienen ni un lugar para hacer los deberes". Cierran en uno de los barrios más pobres de Madrid porque han dejado de recibir las subvenciones que les mantenía vivos. Se sienten abandonados por la Administración. Torrijos destaca que intentaron "sobrevivir con fondos propios, aunque llega un momento en el que es inviable".



'Cuatro Ocas' ya está muerta, pero 'Aprosers', la Asociación que dirige Dolores Tapia, está muriendo. Inmersa en concurso de acreedores. "Con los recortes nosotros hemos tenido que cerrar 1.500 personas desatendidas y 18 en el paro".



Como estas dos asociaciones, en los últimos años ha desaparecido el 30% de las ONG españolas y el panorama que viene es aún peor. El Gobierno tiene entre manos un cambio en la Ley de Subvenciones, que no podrán superar el 75% del coste del proyecto.



Según denuncia Óscar Díaz, coordinador de Fondos Privados Alianza por la Solidaridad, "quienen que las ONG adelantemos el dinero y esto supone un problema para nosotros porque no tenemos la liquidez suficiente".



Como todos los que ayudan ven como su trabajo se multiplica, lo hacen mientras los ingresos se dividen o incluso desaparecen.