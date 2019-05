Varios vecinos se enfrentan con un grupo de menores okupas en Barcelona

En el vídeo se puede ver cómo varias personas forcejean, se gritan e incluso se oye una bofetada. Ocurre en la escalera de un edificio del centro de Barcelona, cuando varios vecinos tratan de echar a los menores no acompañados que han ocupado un piso.

Desde entonces, aseguran, las peleas son continúas, incluso en plena calle. El dueño consiguió echarles pero, según han narrado a laSexta, lograron ocupar de nuevo el piso entrando por la ventana.

Según la Generalitat, el año pasado llegaron al menos 3600 menores no acompañados a Cataluña. Las asociaciones recuerdan que muchas veces no tienen donde dormir por la falta de políticas públicas: "Viajan solos hasta aquí, están en situación de desamparo y no tienen donde ir". Por eso piden más recursos para estos niños.