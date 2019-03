La vacuna de la varicela ya no se puede adquirir en farmacias

SOLAMENTE SE PONDRÁ A LOS 12 AÑOS

El Consejo Interterritorial lo ha ratificado. Ya no se podrá comprar en las farmacias la vacuna de la varicela que pasa a ser de uso hospitalario. Solamente se le pondrá a aquéllos niños que con 12 años no hayan pasado la enfermedad. La comunidad científica se queja de que no se haya contado con ellos para tomar esa decisión y los colectivos afectados han empezado a presentar sus alegaciones.