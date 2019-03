El Tribunal Supremo pide que se confirme la sentencia absolutoria a Samuel Benítez

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que no se admita el recurso que los padres de Marta del Castillo presentaron contra la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que se absuelve por segunda vez al joven Samuel Benítez de un presunto delito de encubrimiento en relación al crimen de la joven sevillana y, por lo tanto, que se confirme ésta.

En la vista pública celebrada en el Tribunal Supremo, la representante del Ministerio Público ha defendido que esa segunda sentencia del tribunal provincial sevillano elimina "cualquier viso de posibilidad para una nueva anulación" y ha defendido que su razonamiento es "detallado y minucioso".

Los padres de Marta del Castillo han señalado a su salida del Tribunal Supremo que "será más fácil encontrarla que hacer justicia". Antonio del Castillo ha señalado que "de la fiscalía, no podemos esperar nada, ni de la de aquí ni de la de allí".

La Audiencia de Sevilla absolvió a Benítez de encubrir el crimen de Marta del Castillo en una sentencia que tuvo que repetir porque el Supremo consideró que no había explicado suficientemente el fallo. Una vez dictó nueva sentencia, la Fiscalía no recurrió aquella segunda absolución. Durante la vista, la abogada de la familia de Marta ha señalado que se les ha privado del derecho a la doble instancia y que el tribunal que ha dictado esta nueva sentencia no es imparcial, porque ya tenía un fallo decidido y ha buscado fundamentar ese fallo anterior en lugar de volver a revisar las pruebas.