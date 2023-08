El colectivo LGTBI Qaliubdn ha denunciado un caso de discriminación y sexismo a través de su cuenta de Instagram. Se trata de una trabajadora de un chiringuito de Badalona (Barcelona) que alega haber sido despedida "por tener pelo en las axilas".

El colectivo trabaja en defender la igualdad en el mencionado municipio y según publican, los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de julio en el chiringuito Kailua. En el texto relatan que el despido fue a raíz de una queja de un cliente y luego el local le impuso la condición de depilarse o llevar manga corta si la empleada quería seguir trabajando allí. Según la trabajadora, su respuesta fue "me parece injusto" debido a que en el contrato no se le había especificado "ninguna norma física o uniforme".

Además, detalla que desde el chiringuito se comentaron que los motivos eran "higiénicos" y la según la extrabajadora, sus compañeros que trabajaban en cocina "podían llevar tirantes y llevaban mucho más pelo en las axilas que yo, aparte de no llevar guantes ni otra medida preventiva", exponiendo así la discriminación de parte de la empresa. Según el relato "Ese mismo domingo en el que trabajé me echaron por teléfono y sin firmar absolutamente nada".

Tras la denuncia pública, El Periódico de Cataluña ha consultado con fuentes del chiringuito Kailua que asumen que hubo una "mala gestión" con la queja de un cliente pero niegan que sea un caso de discriminación . Concretamente, uno de los propietarios del chiringuito expresa que tras el cambio de protocolo, se le comunicó a la trabajadora y ella lo aceptó y se llegó a depilar.

No obstante, según publica el medio local ya mencionado, la empleada "a los dos días cambió de opinión diciendo que no le parecía bien". A raíz de la polémica, la empresa defiende que la denunciante "se mostraba conflictiva y fue cuando uno de los encargados le dijo que ya no podían contar más con ella"