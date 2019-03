Sindicatos médicos y el Ayuntamiento de Puertollano culpan al Gobierno de Cospedal del derrumbe del techo del hospital Santa Bárbara

LA DEFENSORA DEL PACIENTE HA PEDIDO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

Durante el accidente, dos pacientes que se encontraban en la habitación resultaron heridos. Acusan al Gobierno regional de falta de atención y de no realizar trabajos de mantenimiento. La Junta de Castilla-La Mancha asegura que no volverá a suceder. Sin embargo, la alcaldesa del municipio Mayte Fernández, que ha sido entrevistada este lunes en el programa 'Al Rojo Vivo', ha dicho que no se fía del anuncio de la Junta y que los vecinos están hartos.