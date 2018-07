Hasta siete millones de niños son víctimas de la trata en el mundo: "Me obligaban a acostarme con tres clientes al día"

A Phulsani fue vendida a un prostíbulo de la India con sólo 11 años. "Me obligaban a acostarme con tres clientes al día. Si me negaba, me maltrataban", relata la joven. Neeta Kc hoy lleva uniforme y va al colegio pero hasta hace no mucho trabajaba en un club de la India donde la obligaban "a bailar medio desnuda para los clientes".

Son niñas tratadas y vendidas como esclavas bajo falsas promesas de trabajo. En estos burdeles de la India les ponen un precio, entre 800 y 2.000 euros. Cuanto más pequeñas, son más caras.

En Nepal se trafica con niñas desde los seis años para trabajar en condiciones de esclavitud. "Son personas muy vulnerables que no tienen oportunidades y entonces es muy fácil para las redes de traficantes captarlas", explica Alberto Casado, coordinador de campañas de Ayuda en Acción.

Hasta siete millones de niños y niñas son víctimas de la trata en el mundo. Un negocio, el del tráfico de personas, que en el mundo la trata de personas mueve 30.000 millones de euros y sólo en España, cinco millones al día y que cuenta con auténticas redes organizadas dedicadas a captar y ganarse la confianza de las menores.

Por eso, para prevenir, la educación juega un papel fundamental. "Que las jóvenes sepan que tienen derechos, que no dependen de la potestad de sus padres, que no dependen de la potestad de sus maridos y que ellas tienen el derecho de elegir su destino", defiende Alberto Casado

El objetivo es "sacarlas del mercado" y convencerlas de que pueden salir de una vida de esclavitud e intentar recuperar su infancia.