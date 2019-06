Se sale de la calzada y termina con su coche en mitad de una huerta en Culleredo, A Coruña

Un hombre resultó herido al salirse con su vehículo de la calzada y acabar en una huerta particular. El accidente se produjo en la carretera de Vilaboa, paralela a la autopista, una vía de subida de la que, por causas que todavía se desconocen, el conductor se salió y fue a parar a la huerta, según informa La Voz de Galicia.

El conductor, que ha dado positivo en el test de alcoholemia, no sufrió ninguna lesión de gravedad. No obstante, los vecinos se llevaron un tremendo susto. "Cuando abrí mi puerta, me encontré con el coche en mitad de la huerta", explica a laSexta Evangelino, vecino afectado por el accidente.

Los propietarios de la vivienda se enteraron del suceso por la Policía Local, que a los pocos minutos llamó a su puerta para advertirles de la presencia del vehículo en su propiedad.