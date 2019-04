No éramos tan modernos: 1992, el año en el que nos creímos los mejores a pesar de la crisis

Del 1992 recordamos la Expo, los Juegos Olímpicos, el Quinto Centenario; nos creímos, por fin, entre los mejores del mundo y los más modernos. Pero se nos ha olvidado que en realidad, el país no nos iba nada bien.

En 1992 hubo huelgas de casi todo: transporte, agricultores, funcionarios o mineros… y nos tatuamos a fuego tres sílabas, Corrupción: Ibercorp, Filesa, Naseiro, Juan Guerra.

La respuesta que le dimos a la crisis del 92 marcó la España que sufrimos hoy. Por desgracia se nos olvidó todo en cuanto volvió a irnos bien. Así que de aquellos polvos, estos lodos. Puede que en el 92 nos creyéramos modernos, pero vivíamos rodeados de machismo.

Un país en el que fumar en todas partes era casi hasta saludable y saltarse las normas, una religión. Así reaccionamos a la nueva obligación de circular con cinturón en ciudad: "Creo que nadie se lo va a poner".

'OBK' fue número uno, conocimos a un tal Arguiñano, pero lo que mejor resume aquella España son los disturbios y locales quemados en protesta por el adelanto del cierre de bares: "Es absurdo que a las tres se cierren, no se puede permitir un cierre radical". Pues no, parece que no éramos tan modernos.