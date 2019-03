El Samur asegura que la actuación de su operador no alteró el servicio sanitario

El subdirector del Samur ha hablado en la Cadena Ser sobre la actuación del operador de emergencias que con absoluta desidia atendió una llamada desde el Madrid Arena. Ervigio Corral ha asegurado que lo importante no era el trato, si no que esta llamada no afectó al servicio final. “Lo importante es que la gestión de esa llamada no afectó en absoluto a la operatividad sanitaria que se realizó sobre las victimas del Madrid Arena”, ha afirmado.