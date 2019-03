Calma tensa en Salou un día después de la muerte del senegalés que huía de los Mossos

Tras la marcha en protesta programada para este miércoles, se producía un incidente entre el propietario de un bar y los manifestantes, que le lanzaron sillas y botellas después de que éste les recriminara su conducta tras la redada contra la venta ambulante ilegal.



Un centenar de personas, que luego se fue incrementando, se concentraron poco antes del mediodía ante la plaza del Ayuntamiento para dirigirse a la plaza de Sant Jordi, donde vivía el fallecido. La marcha concluía en la plaza de la Paz, cerca del Ayuntamiento, donde varios oradores dirigían la palabra a los manifestantes. Efectivos de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra vigilaron la marcha durante todo su recorrido.



"Sí, vendemos ropa, pero fabricada en Europa"

El portavoz de los senegaleses ha querido desligar la actividad de sus compatriotas de cualquier actividad de mafias que introducen mercancías de contrabando en España: "Si, vendemos ropa, pero se fabrica en Europa" y ha remachado asegurando que "nosotros no nos dedicamos a vender drogas".



También ha pedido que se la haga la autopsia al cadáver para determinar como ocurrió "todo" y que sus compatriotas quieren dialogar con el alcalde. Sobre lo ocurrido, ha dicho que fue "la gota que colmó el vaso" y ha matizado que "nosotros no somos así" en alusión a los incidentes que se registraron en la ciudad".



El portavoz ha asegurado que "los senegaleses son una comunidad pacífica arraigada en Salou. No somos problemáticos y no tenemos problemas con los vecinos. Estamos luchando por nuestros derechos".



El jefe de la policía Local, José Luis Gargallo, también se ha dirigido a los senegaleses a los que ha dicho que tiene que haber más diálogo y que sucesos como los de ayer no se tienen que repetir, tras recordar que hay senegaleses que viven en Salou desde hace unos 25 años y que nunca había habido ocurrido nada.