Un año más, se ha celebrado este miércoles 11 de noviembre uno de los grandes sorteos de la ONCE. Esta vez, la entidad ha repartido varios premios de millones de euros y el mayor de ellos ha agraciado a la combinación 02583 con el número de serie 29 con una retribución de 11 millones de euros.

Si eres de los que se ha quedado a las puertas de obtener este premio, todavía puedes ganar una cantidad inferior si compartes algunas cifras de la combinación ganadora:

20.000 € a las combinaciones que compartan las cinco cifras del número ganador.

del número ganador. 800 € a las cuatro últimas cifras.

100 € a las tres últimas cifras.

10 € a las dos últimas cifras.

5 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Además, hay dos premios adicionales: once premios de un millón de euros y 1.309 premios de 1.000 €. Las combinaciones ganadoras han sido…... En este sentido, la entidad recuerda que en un mismo cupón sólo son acumulables los premios de primera (once millones de euros) y segunda categoría (un millón de euros).

¿Cómo cobrar un cupón ganador?

La forma de cobrar el premio depende de cómo adquiriste el boleto. Si lo compraste a través de la página web de JuegosONCE, recibirás un correo en el que se te indicará el resultado de tu compra, tanto si has tenido premio como si no ha habido suerte. En el caso de que tu número sea premiado, se te ingresará la cantidad automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE, tal y como señala el portal de la ONCE.

Una vez reembolsada la cantidad, podrás transferir tu saldo a una cuenta bancaria de la que seas titular, sin que ello suponga un coste adicional, o mantenerlo en tu cuenta virtual para utilizarlo en futuros sorteos. Eso sí, desde la plataforma advierten de que "el importe de premios acumulados en tu cuenta no puede superar el importe máximo establecido en cada momento". "Cada vez que este saldo sea superado, te solicitaremos que realices una transferencia a tu cuenta bancaria", añaden.

Si en vez de adquirir tu número en la web, lo has comprado a través de la red de ventas podrás cobrar tus premios en función del importe y disponibilidad bien a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas. Puedes consultar los Centros ONCE y entidades bancarias autorizadas para cada provincia en el buscador del siguiente enlace.

¿Se puede cobrar un cupón roto, perdido o robado?

Si se ha adquirido un cupón a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, lamentablemente, un cupón roto, perdido o robado no será válido, según señala la normativa del sorteo.

En el caso de que se haya comprado por internet a través de JuegosONCE no habrá posibilidad de rotura, pérdida o robo, por lo que tras la celebración del sorteo, se informará por correo electrónico del premio que se ha obtenido y éste se embolsará automáticamente en la cuenta virtual de JuegosONCE.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros. Es decir, para el Sorteo 11/11 de la ONCE del año 2020, todos los premios inferiores a 40.000 € estarán libres de impuestos.

Sin embargo, para premios de 40.000 euros o más, a la cantidad que sobrepase los 40.000 euros, se le aplicará una retención del 20 %, según explica la web de la ONCE.

En este caso, se te abonará directamente el premio neto en tu cuenta virtual de JuegosONCE. ONCE ingresará la retención que proceda en Hacienda.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).