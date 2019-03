La residencia incendiada en Zaragoza perdió el permiso provisional de apertura en 2012

INVESTIGAN LA POSIBLE RESPONSABILIDAD DE UNA ANCIANA

Desde septiembre de 2012 la residencia incendiada en Zaragoza no tenía autorización de apertura, así lo ha dicho María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos sociales de Aragón. Asimismo, el Ejecutivo regional ha confirmado que la anciana sospechosa de prender fuego al colchón, no se sabe si intencionadamente o no, está en vigilancia psiquiátrica. Un total de cuatro personas siguen ingresadas.