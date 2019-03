Rajoy da la cara por Ana Mato: "Si no le apoyara no sería la ministra de Sanidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la gestión que está haciendo la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras confirmarse el primer contagio de ébola en España, y ha reconocido que, de lo contrario, "no sería la ministra de Sanidad".



"Por supuesto, si no la apoyara evidentemente no sería la ministra de Sanidad, como ocurre con todos los miembros de mi Gobierno", ha aseverado Rajoy en la rueda de prensa posterior a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea sobre empleo juvenil que se ha celebrado en Milán (Italia).