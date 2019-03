Profesionales y pacientes de la Sanidad se manifiestan por la sobrecarga de la atención primaria

Miles de personas han recorrido este jueves el centro de Vigo, desde el servicio de urgencias extrahospitalarias, el PAC, en la calle Pizarro, para reclamar una Atención Primaria "digna y de calidad" en el área. Los manifestantes han recorrido el tramo hasta la Plaza de España y han bajado la Gran Vía y Urzáiz hasta el comienzo de la calle del Príncipe, donde una residente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria ha leído un manifiesto que ha explicitado un gran "basta ya" de los profesionales sanitarios de Atención Primaria del área de Vigo, que piden poder ofrecer un servicio "digno y de calidad".

"Basta ya a la sobrecarga asistencial, a la política de cero sustituciones, a las demoras inaceptables de nuestros pacientes para consultas especializadas, de pobreza en la reposición de material y de contratos basura a los nuevos profesionales", destacan los sanitarios en el manifiesto que se ha leído ante la gran bola de Navidad ubicada entre las calles Urzáiz y Príncipe.

Los profesionales sanitarios del área de Vigo había realizado un llamamiento a la ciudadanía a participar en esta movilización porque, entre sus denuncias, figura que, al no tener límite en el número de pacientes que ven en una jornada ordinaria, no es posible "atenderlos dignamente" y como su formación les "capacita". Durante la manifestación se han gritado consignas apelando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, a quienes han advertido de que 'La Primaria no se vende' y que los PAC 'están en lucha', así como que su protesta 'No es política, es dignidad'.

También se han escuchado consignas dirigidas al gerente de la EOXI de Vigo, a quien han recordado que "la salud no se vende" y de quien han pedido su dimisión. 'Gobierne quien gobierne, la sanidad no se vende', ha sido una de las frases más recurrentes en Vigo. "Basta ya de sobrecargar las consultas, de jornadas extraordinarias agotadoras en colectivos en los que no hay escasez de sustitutos", han insistido, al finalizar la manifestación, en referencia a profesionales como los de enfermería, matronas o trabajadores sociales, que "tampoco" se sustituyen "como se debería".