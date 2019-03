El policía que intento rescatar a una víctima del Madrid Arena, declara ante el juez: "El ATS me dijo: '¿Qué hacemos?'"

Habla por primera vez un hombre que saco a una de las víctimas mortales de la avalancha del Madrid Arena, era un policía municipal de paisano. "Vi una persona boca arriba, con la boca abierta y las pupilas dilatadas, entonces yo la tenía localizada, previamente había intentado tirar de ella y no había podido sacarla porque la de más abajo, y bueno, en cuanto podía me acercaba, y en una de las veces que ya se había aliviado esa presión, tiré de ella con ayuda de otro chico y conseguí sacarla", explica.

Tras rescatar a la víctima, intentó encontrar la enfermería para que fuese atendida, pero le fue imposible. "Eso no está hecho para que una persona, en unas condiciones normales, ya no le digo borracha, no lo ves", continúa.

Primero decidió colocar a la joven sobre una barra para intentar reanimarla con la ayuda de un camarero que también ha declarado. "Le limpiamos la boca con una servilleta y me subí encima de la barra y el desde fuera de la barra le originaba la respiración artificial", explica José Roberto Rodríguez.

Al ver que no lo conseguían intentaron encontrar a personal médico junto a miembros de la organización y a unos policías nacionales que asistían a la fiesta. La chica no fue atendida hasta 20 minutos después de ser rescatada. Lo hizo un ATS, al que el policía describe. "El chico estaba muy nervioso, tan nervioso que cuando llega se me queda mirando y me dice: '¿qué hacemos?'", explica el policía. Finalmente El Samur llegó hasta la joven pero no pudo hacer nada para salvar su vida.