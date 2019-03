La Policía detiene al camionero que se fugó tras atropellar a un ciclista

Óscar llevaba todo lo necesario para circular con su bicicleta de forma segura. Casco, ropa reflectante y luz trasera. Y con este equipo cada día acudía a su trabajo. Pero el lunes un camionero le arrolló en plena autovía de Toledo. Según los servicios de emergencias, el camión le golpeó lateralmente lanzándolo contra el quitamiedos y acabando con su vida.

El conductor de la hormigonera, que perdió un trozo de paragolpes en el accidente, continuó su camino sin detenerse, sin ayudar a Óscar.“Él vivía en Yeles y venia de Yeles a Torrejón de la Calzada a trabajar todos los días porque no tiene otro vehículo, le gustaba mucho la bici se ha dedicado a la bici y al ciclismo y le gustaba hacer deporte”, explica su hermana Ana, que espera que “la muerte de mi hermano sirva para que esto no suceda más, aunque seguramente vuelva a suceder porque la gente no está conciencidada de que aunque sea carretera o autovía podemos circular”.

Por ello no fue difícil para la Guardia Civil dar con él, cinco horas después fue detenido en una cementera de un pueblo cercano. Óscar realizaba el trayecto de 12 km a diario para dirigirse a su negocio familiar, situado a tan solo 500 metros del lugar dónde perdió la vida.

Ahora los agentes investigan si el conductor detenido se dio a la fuga sabiendo que su camión había golpeado al ciclista. Por el momento, está acusado de homicidio imprudente y omisión de socorro.