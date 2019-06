Piden cuatro años de cárcel para un joven que difundió imágenes eróticas de dos menores

Corriendo y con el rostro tapado ha salido del juzgado el joven acusado de difundir imágenes eróticas de dos chicas menores. Piden para él cuatro años de cárcel y una multa de 2.000 euros por reenviar varias fotografías de contenido sexual sin el consentimiento de las chicas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el acusado, a cambio de las imágenes, les había ofrecido unas entradas para ver al Sporting. Estas acabaron circulando por todo el instituto de las víctimas, en Luanco, Asturias. Las menores han necesitado tratamiento psicológico.

Además, el acusado habría mostrado su pene a las menores, a través de una videollamada de WhatsApp. Sin embargo, durante la vista oral del juicio, ha negado los hechos: "No les exhibí mi pene, no se por qué tienen una captura de esa foto de mi pene, porque no se como llegó a ellas".

La Fiscalía y la acusación particular mantienen la petición de pena de prisión de 4 años y la multa de 2.000 euros por menor, al considerar que el exhibicionismo está demostrado con la captura de pantalla aportada "enseñando su pene en una videollamada", así como el delito de revelación de secretos, "queda probado al saber que envió las fotos sin consentimiento a su amiga también menor".

Por su parte, la abogada defensora, ha pedido la libre absolución de su cliente, porque las menores "ligotean así por internet, no ha habido revelación de secretos porque las propias chicas le han mandado las fotos, no se pone de manifiesto que él supiese que ellas eran menores, y además esa captura del pene no tiene fecha ni hora ni nada, para probar que fue mi cliente". El juicio ha quedado listo para sentencia.