Piden acusar al doctor Viñals y a Botella por la tragedia del Madrid Arena

Botella esquivó la comisión de investigación, pero ahora la alcaldesa podría verse salpicada por la causa del Madrid Arena. El sindicato independiente de trabajadores del Ayuntamiento quiere que la alcaldesa declare como imputada por prevaricación y homicidio imprudente, al haber permitido la celebración de la fiesta, en un recinto que carecía de licencia y de planes de seguridad.

Los abogados de las víctimas dicen que ellos no han pedido la imputación de la alcaldesa, pero que en este caso todo es posible. “Nosotros no lo hemos pedido, pero no se puede descartar nada”, asegura Gerardo Viada, abogado familia Katia Esteban.De momento, solo se ha admitido la personación del sindicato en la causa.

Además de la alcaldesa, el sindicato quiere que declaren como imputados otros cuatro miembros de su equipo, entre ellos, los dos ex directivos de Madrid Espacios y Congresos, cesados por Botella, el delegado de seguridad Antonio de Guindos, y el ex concejal Pedro Calvo, ya imputado por el juez.

Ana Botella ha preferido guardar silencio. Sí ha hablado el ex presidente José María Aznar en un programa de televisión, para señalar como culpable únicamente, a la empresa organizadora.

Pero la petición de responsabilidades continúa. Manos Limpias ha ampliado su querella al responsable del servicio médico, el doctor Simón Viñals. En las conversaciones del Samur, ofrecidas en exclusiva por laSexta Noticias, quedaba claro que en la enfermería del Madrid Arena, tres de las chicas no estaban siendo atendidas. Las acusaciones particulares podrían sumarse a esa petición.