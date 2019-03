Pide desesperada una operación que alivie los dolores de su hijo de 15 años con parálisis cerebral: "Que le escuchen"

Es el mensaje que Brian ha grabado pidiendo ayuda "os pido que me operen para salir de la cama". Es futbolero, tiene 15 años y parálisis cerebral desde que nació. Llevaba una vida feliz, pero desde hace un año, sufre un dolor insoportable en las piernas que le tiene postrado a una cama, a la espera de una operación que no llega.

Sabe que solo necesita esa operación para volver a tener una vida digna. Adela, su madre ya no sabe qué hacer, pide "que le escuchen, que le operen". El dolor se complica cuando tienen que levantarlo, ya ni los calmantes le hacen efecto. La única manera de aliviarlo es quitarle dos huesos que tiene en la cadera.

Su madre asegura que llevarlo al baño es un grito de Brian, y asegura que "de eso se está encargando mi marido porque me da miedo, porque ese grito me sobresalta". Desde el hospital universitario de Canarias, en Tenerife, donde tratan a Brian, nos aseguran que el proceso quirúrgico ya está en marcha y que la operación se va a realizar lo antes posible. Pero cuando les preguntamos acerca de una fecha, nos dicen que no nos la pueden dar.

Apenas come, no duerme, ni siquiera ha podido comenzar la clase, tiene su vida paralizada. Así que tiene claro que lo primero que va a hacer cuando le operen es “ir a mi instituto a ver a mis compañeros”. Mientras su madre solo pide que no dejen sufrir a su hijo ni un solo día más.