El 23% de las personas sin hogar tiene una discapacidad

CON DISCAPACIDAD Y EN LA CALLE

Muchos no tienen acceso a prestaciones sociales ni a programas de empleo. Es lo que denuncia la Fundación Once. Asegura que son también más vulnerables y hablan de casos de agresiones físicas, sexuales y robos. José Luis ha pasado dos años en la calle. Tiene escoliosis, VIH y una discapacidad reconocida del 10% que, según cuenta, no le da derecho a casi nada.