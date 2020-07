Los Mossos han detenido a una mujer que había amenazado con matar a su hija de dos años para después suicidarse. 'El Periódico' cuenta la búsqueda contrarreloj que llevó a cabo el cuerpo de seguridad después de recibir la llamada del padre de la pequeña.

El viernes 26 de junio, padre e hija iban a reencontrarse por orden de un juez. Su exmujer se la iba a llevar, pero los hechos no ocurrieron así. El padre recibió un WhatsApp en el que su exmujer, según ese medio, le decía que había huido con la pequeña y que tenía intención de matarla. Después, se suicidaría, culpándole a él de lo que iba a ocurrir.

Fue entonces cuando el padre llamó al 112. Eran las 17:30 horas. En ese momento, el dispositivo de los Mossos comenzó a funcionar. La madre no respondía al teléfono y se pusieron en contacto con su círculo cercano para intentar trazar el plan de huida que podía haber llevado a cabo.

Una tía aseguró que el día anterior a los hechos, ella había estado en su casa y había dejado dos bolsas. Dentro de las bolsas, había dos sobres, uno con el testamento de la mujer firmado ante notario y otro con una nota de despedida.

En el barrio de Gràcia (Barcelona) se personaron una patrulla y una dotación de bomberos que reventaron la puerta al no recibir respuesta de la tía. Dentro de la casa no había nadie y en el aparcamiento no estaba su coche, que había cambiado de titular hace días. Es en ese momento cuando todas las unidades de Cataluña, incluyendo Guardia Urbana, reciben un aviso con los datos del coche y la foto de la madre.

Tras rastrear varios puntos, una amiga habló a los agentes de un hotel en el Pirineo de Lleida del que solía hablar. Una patrulla de los Mossos salió hacia allí, llegando a las 22:30 horas. El coche de la mujer apareció en el aparcamiento. La recepcionista les llevó hasta la habitación, que estaba cerrada por dentro.

En lugar de llamar a la puerta, los policías accedieron a la habitación desde el balcón exterior. Uno de los agentes se asomó por el cristal y vio a madre e hija en la cama, rompieron la ventana y entraron en la habitación. La mujer ha sido detenida por un delito de homicidio en grado de tentativa.