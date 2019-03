Los pantanos se recuperan de la sequía de los últimos meses

Si comparamos cómo veíamos el embalse de Valmayor, en la sierra de Madrid hace poco más de un mes y como está ahora nos encontramos con que a 10 de diciembre la sequía había sacado a flote un puente romano que,, 190 litros por metro cuadrado de agua después, ha vuelto a sumergirse.

El pantano del Pontón en Segovia no parece el mismo a sólo una semana de diferencia. Seco el cuatro de enero y el 11 con una cara distinta. El no parar de llover en el noroeste también ha llenado este pantano de A Fervenza, en Dumbría, A Coruña. En noviembre no tenía agua.

Un temporal que ha embravecido al embalse ourensano de Castrelo de Miño. Es la imagen generalizada en Galicia. Las presas están al 82,38% de su capacidad. En tierra seca también se nota el agua. El mes pasado los bueyes de Javier tomaban pienso en vez de pasto porque la tierra de Carbonero el Mayor estaba seca. Ya no tienen problemas.

Los cultivos de Tomás también mejoran. Es en la cuenca mediterránea andaluza donde siguen pidiendo más agua. Los pantanos tienen tres hectómetros cúbicos menos que la semana pasada.