Ortega Cano sale de prisión y aconseja "templanza" a Pedro Sánchez con "los partidos emergentes"

El torero ha pasado más de 13 meses en la cárcel, y ahora que ha logrado el tercer grado, cumplirá el resto de su condena en un centro de inserción social de Madrid. Ortega Cano también ha anunciado a los periodistas que se casará en la próxima primavera con su pareja, Ana María Aldón, con quien le gustaría tener "otro hijo" porque se encuentra "en forma".

Ortega Cano ha tenido palabras para las personas que han estado con él durante estos meses; para la víctima del accidente de tráfico en el que se vio involucrado, Carlos Parra, a quien "siempre" tiene "en sus oraciones" e incluso para Pedro Sánchez, a quien le ha pedido "templanza" en los pactos por "el bien de España".



Ante un nutrido grupo de medios de comunicación y en compañía de su pareja, Ortega Cano ha abandonado el Centro Penitenciario de Zuera, con la idea de entrar el próximo lunes en el Centro Victoria Kent de Madrid, donde le indicarán cómo pasar este nuevo régimen.



Ortega Cano (Cartagena, 1953) ingresó el 23 de abril de 2014 en el centro de Zuera para cumplir una condena de dos años y medio de prisión por el accidente de tráfico en el que falleció Carlos Parra, un suceso por el que ha expresado su arrepentimiento, como ya hizo con anterioridad, según ha recordado.

Ortega Cano espera de Sánchez 'serenidad y temple como los buenos toreros'

El pasado miércoles obtuvo el tercer grado penitenciario, después de que se lo concediera por unanimidad hace dos semanas la Junta de Tratamiento de Zuera al considerar que ha cumplido todos los requisitos para ello.

Su pareja, Ana María Aldón, ha acudido "con muchas ganas" a buscar al centro al diestro, con el que piensa "estar el resto" de sus "días", según ha dicho en declaraciones a los periodistas a su entrada en la cárcel, a cuyas puertas aguardaba el hijo de ambos en el interior de un vehículo.



Ortega Cano, que ha salido de la cárcel con la idea de obedecer "las normas establecidas", ha leído un comunicado para mostrar un "serio agradecimiento" a los funcionarios del centro por su "profesionalidad y respeto", a sus compañeros de la cárcel, especialmente a los del módulo 8, a su familia, a sus abogados y a las personas que se han preocupado por él, que le han enviado cartas de todo el mundo.



"Emocionado" por estar en "semilibertad", asegura que ha aprendido sobre todo a pensar, a meditar y a "no a ir por la vía rápida". Sale "más fuerte" de la cárcel, donde entró con problemas de salud y espera que Dios le siga "dando fuerzas".



Se ha referido a su hijo mayor, José Fernando, que ya puede dormir en casa después de que se lo haya autorizado el juez, y quien pasará la mitad del tiempo en el centro y la otra mitad en casa, con el fin de que, según vaya avanzando, se forje un futuro en la vida. Su idea es llevar lo mejor posible este régimen de semilibertad en un periodo de su vida en el que está "muy feliz", todo lo contrario a cuando entró en la cárcel, que lo veía todo "muy gris".



Espera a partir de ahora estar tranquilo, disfrutar de sus tres hijos y seguir vinculado al toro, algo que ya hará esta tarde, ya que piensa ir a la plaza de Las Ventas. Ortega Cano ha aprovechado para dirigirse al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha pedido que en este momento "crucial" en la vida política actúe "con templanza", en alusión a los pactos con los "partidos emergentes".



"No soy ni de uno ni de otro; y desde aquí le mando mi mensaje, ya que es muy importante las decisiones que tome con los partidos emergentes", ha dicho el torero, que espera de Sánchez "serenidad y temple como los buenos toreros". Preguntado por la cantante Isabel Pantoja, quien precisamente regresa hoy a la cárcel de su primer permiso penitenciario y por su decisión de no comparecer ante la prensa, ha dicho que haga lo que le pide el "corazón y la mente".