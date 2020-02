Dicen que los jóvenes de ahora "no son como los de antes". Un tópico que se puede escuchar de forma constante, pero lo cierto es que no, no fuman más ni beben más que los jóvenes de antes. De hecho, según la OMS, desde 2002 el porcentaje de jóvenes que fuman se ha dividido entre cuatro y un estudio cualitativo de la FAD, en 2004 el porcentaje de jóvenes que bebían todos los fines de semana era del 66%, mientras que ahora es del 25%.

"Crear estereotipos negativos de los jóvenes es bastante absurdo. Hay tantos comportamientos como jóvenes, como ocurre con los adultos", ha explicado la directora general de FAD, Beatriz Martín.

Sobre el ahorro también ganan los prejuicios, pero lo cierto es que existe ahorro entre los jóvenes, aun que se utiliza para elementos diferentes a los de hace 20 años. "Gastan mucho más en disfrute y no tanto en la tenencia de productos", ha explicado el responsable de Santander 'SmartBank'.

También leen más, de hecho, el porcentaje sube cada año: en 2019 un 89% de los jóvenes entre 18 y 35 años reconocía leer libros de forma habitual.