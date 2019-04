Una mujer demandará al Estado por quitarle la custodia de sus hijas "por trabajar mucho"

A Elena del Pilar Ramallo Miñán le retiraron la custodia de sus hijas en marzo de 2018 porque "trabajaba demasiado tiempo" y fuera de su casa de Bergondo, A Coruña, debido a los numeroso viajes que tenía.

No obstante, según ha recogido el 'ABC', ha deicidio demandar al Estado ya que no concibe que se le puedan quitar a alguien los hijos por el mero hecho de trabajar. "¿Debe una mujer brillante y divorciada aparcar su trabajo para no perder a sus hijos? ¿Les sucede lo mismo a los hombres?", ha explicado al medio.

Elena ha publicado siete libros, numerosos artículos y es autora de varios proyectos. Además, es creadora de la primera Cátedra del Banco Santander de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Euroregión Galicia-Portugal y delegada de Dirse (Directivos españoles) en Galicia, entre otros cargos que ocupa.

La juez Carmen Mourelle decidió privarle de la custodia total de sus hijas, de 13 y 7 años, pese a que en un principio la iba a compartir con su exmarido. Todo, según cuenta, por "la declaración de su propia madre" (y abuela de ambas pequeñas), que se quejó porque no pasaba tiempo con ellas.

Además, denuncia que la relación entre madre e hijas se ha enfriado "por el incumplimiento absoluto del régimen de visitas llevado a cabo por mi exmarido, que no ha tenido consecuencias judiciales, a pesar de mis reiteradas denuncias por este hecho".

Ella alega que jamás ha desatendido sus obligaciones. Por ello, quiere denunciar al sistema por someter a un "agravio comparativo a todas las mujeres porque en cuanto alcanzan cierto nivel, se las estigmatiza socialmente".