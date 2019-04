Muere una joven de 26 años por las graves inundaciones en la localidad malagueña de Estepona

Tras recibir la llamada de auxilio, los bomberos ni siquiera podían acceder al lugar de la tragedia. En un club de alterne de Estepona, completamente inundado, una joven de 26 años estaba sola cuando la tromba de agua la sorprendió.

"Me llamó, me dijo que venga corriendo porque le estaba entrando agua por todos lados y le dije que se tranquilizaba porque estaba lejos y que iba a llamar a los bomberos. Antes de decirme otra palabra más se cortó la llamada. Los bomberos tardaron media hora en llegar y cuando llegaron ya no tenían acceso" explica una amiga.

Pero nada han podido hacer por ella. Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo será ahora trasladado para practicarle la autopsia. Las primeras informaciones apuntan a que se subió a la barra del club y trató de salir por una ventana, pero el agua, que no paraba de subir, habría terminado ahogándola.

Cerca de allí, en Alhaurín de la Torre, Protección Civil ha rescatado a una familia con nueve niños y en Coín, los bomberos han tenido que sacar a otro hombre atrapado en su coche. En muchos municipios los vecinos se han quedado atrapados en los tejados de sus casas. Es la cara más dramática de las peores inundaciones en toda la provincia de Málaga desde hace 30 años.

El temporal ha dejado escaleras hechas cascada en las calles de Marbella, ha arrestado coches y contenedores y ha dejado una imagen poco habitual en Puerto Banús y en Fuengirola, la fuerza del agua, ha sembrado el pánico entre los vecinos.

A lo largo del día han llegado a registrarse más de 800 incidencias. El agua ha inundado casas, tiendas y hasta centros de salud y muchos ríos y arroyos han terminado desbordándose. Es el caos de toda una provincia en alerta roja y asolada por la lluvia que mañana tampoco dará tregua.