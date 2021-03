'En Podemos también hay Feministas'. Bajo este titular se expone un manifiesto suscrito por más de un millar de cargos públicos y militantes de Podemos en el que se carga contra "la mal llamada 'Ley Trans'", por la que muestran su "profunda preocupación".

Critican que el borrador de esa ley "no ha sido sometido a debate en ningún órgano del partido ni con las bases", exigiendo que se promueva un debate "público e interno" sobre la autodeterminación de género, considerando "un grave error" no contar con los efectos que leyes similares están teniendo en otros países.

"Tampoco entendemos la urgencia de la aprobación de esta Ley sin debate. Decir que 'los derechos no se debaten' es una forma de autoritarismo que no encaja con la idiosincrasia de ninguna organización democrática y que no podemos compartir ni permitir", añaden.

Zapatero pide que se llegue a un consenso

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido "reforzar los derechos" del colectivo trans. "Se lo debemos", defiende en una entrevista en 'infoLibre'.

"Es legítimo que haya un cierto debate intelectual, pero me parece fundamental que lleguemos a un acuerdo que reconozca un estatus, un contenido claro del Derecho a lo que supone ser una persona transexual, con todas las garantías. No hay ninguna incompatibilidad entre los derechos de las personas transexuales y el feminismo", explica Zapatero.