Más de 31.000 firmas piden bases de hidroaviones en Canarias pese a la negativa de Medio Ambiente

En mitad de un terrible incendio, miles de personas se han lanzado a pedir una base permanente de hidroaviones en Canarias. En La Palma trabajan cuatro hidroaviones enviados desde la Península, y la ministra Tejerina defiende que las Canarias, por su orografía y su falta de embalses, no son el lugar ideal donde operar un hidroavión.

Sin embargo, los expertos los defienden frente a los helicópteros. "La mayor ventaja de los hidroaviones es su capacidad de carga, pues pueden cargar más de seis toneladas de agua", ha explicado Ángel Vegas, teniente del Ejército del Aire.

Es una gran capacidad comparada con la de un helicóptero, que cargan tan sólo dos toneladas. Pero no es la única diferencia entre las aeronaves. Para amerizar, los hidroaviones necesitan mayor extensión de agua, como , por ejemplo, un embalse, y no pueden hacerlo con olas superiores a un metro de altura. Los helicópteros, en cambio, pueden coger agua hasta de una piscina.

Y en cuanto a velocidad, los grandes anfibios superan los 300 km por hora, mientras que un helicóptero es algo menos veloz, unos 250 km por hora. Por ello, un piloto canario pide una base de hidroaviones permanente en las Islas.

Esta propuesta, en tan sólo cinco días, ha superado las 31.000 firmas en la plataforma 'Change.org'. Porque la principal ventaja del helicóptero ante un incendio, se pierde cuando entra en escena el viento.

"Cuando existe un frente intenso, las turbulencias generadas provocan que la capacidad de acercamiento del helicóptero a la base de las llamas se vea mermada", ha asegurado Fernando Campos, canario que pide la base de hidroaviones en las Islas.

Pero para la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la orografía de Canarias no es la adecuada para tener una base de grandes anfibios. "Por la orografía, por las condiciones del Océano Atlántico, por no haber ningún gran embalse, los aviones no pueden cargar como lo hacen en la Península", ha afirmado.

Lo cierto es que en las Islas Canarias, ya se han visto hidroaviones en el mar. Como ocurrió durante el incendio de La Gomera de hace cuatro años.