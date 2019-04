Más de 100 niños no pueden ir a la escuela pública en Melilla: "Quiero ir al colegio porque de mayor quiero ser veterinaria"

Piden a gritos ir al colegio. "Quiero ir al colegio porque de mayor quiero ser veterinaria", pide una niña. Desde septiembre, 160 niños y niñas de entre cuatro y 14 años se manifiestan en Melilla para poder ir a la escuela pública española. Primero gritaban frente al Ministerio y ahora recogen firmas.

"Nosotros estamos protestando para que los niños tengan un futuro", declara Hanan Loukili, tía de uno de los niños. La mayoría de estos niños ha nacido en Melilla pero su nacionalidad es marroquí, como la de sus padres. Por ello, no les dejan empadronarse, requisito que se les exige para ir al colegio.

"Cuando vas a sacarte el permiso de residencia te piden el padrón y cuando vas a sacarte el padrón te piden el permiso de residencia. sinceramente pienso que es el instrumento que se está utilizando para mantener en un estado de apartheid permanente a un colectivo de niños y ciudadanos", asegura José Palazón, asociación Pro Derechos de la Infancia.

El sobrino de Hánan (Jánan) es uno de estos niños. Ella también vivió esta situación y ahora denuncia que no puede trabajar sin tener el bachillerato en Melilla.

Y eso que yo cogí mi documentación cuando yo tenía 16 años, vine a apuntarme y no me quisieron apuntar. Me dijeron que no se puede porque tu ya estás estudiando en un colegio marroquí.

La solución para muchos de ellos es pagarse una academia o estudiar en la Residencia de Estudiantes marroquíes en Melilla. pero son unos estudios que luego no reconoce la enseñanza española.

"En todo el territorio español en principio la norma estatal es que tanto si tienes papeles como si no tu puedes ir al colegio. porque el derecho al acceso a la educación en España está garantizado", destaca Carolina Perazzo, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children.

Ahora, esperan que a través de la presión al Ministerio y la recogida de firmas puedan finalmente lograr el objetivo de estos niños: acceder a la educación básica.