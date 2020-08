La Marea de Residencias se ha concentrado este miércoles ante la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid para exigir una gestión pública de calidad de los centros, así como una ley para el sector, especialmente golpeado por la pandemia de coronavirus.

Al grito de "Ayuso dimisión" o "Ley de residencias ya" y portando una pancarta con la leyenda "Por la dignidad de las personas mayores, con diversidad funcional, trabajadores y familiares", han denunciado la situación de los centros a raíz de la crisis sanitaria.

Familiares y afectados tachan de "pésima" la gestión durante la pandemia, "por parte de la Administración y de la gran mayoría de empresas" y lamentan que "no garantizan otra cosa que la muerte en vida". Reprochan, además, "una mayor precarización laboral", así como "una absoluta falta de información a los familiares".

Celebrarán una manifestación a nivel nacional en septiembre

Tras meses sin poder ver a los internos, dicen, ahora se encuentran "sin derechos, con visitas recortadas, contadas y cronometradas". La de este miércoles ha sido la antesala de otra manifestación a nivel nacional que tendrá lugar el 26 de septiembre, según han avanzado.

"Los residentes están absolutamente abandonados"

En este sentido, Mariví Nieto, miembro de la Marea, asegura, en declaraciones a laSexta, que "los residentes están absolutamente abandonados". "Siguen encerrados en sus habitaciones, pueden bajar una vez a la semana al jardín, si la residencia tiene jardín", lamenta.

Asimismo, reprocha al Ejecutivo regional su rechazo a medicalizar las residencias por la pandemia. "Nos dijeron que no, que no quieren transformar una residencia en un hospital. Nosotros tampoco, lo que queremos que tengan los medios sanitarios adecuados para, si es que no se les va a derivar a los hospitales, que esas personas puedan sobrevivir", asevera.

"Queremos que ahora mismo tengan terapias para paliar lo que han sufrido durante cuatro meses y medio encerrados en sus habitaciones", ha agregado Nieto, que sostiene que en lo que respecta a las plantillas "no han reforzado absolutamente nada". "Lo único que hacen, cuando hay un posible contagio, es que cierran la residencia y punto", añade.

Por su parte, el portavoz de Marea de Residencias, Javier Garzón, critica que "hay desidia y hay falta de interés" por parte del Ejecutivo regional. "Está haciendo el doble que hace dos meses: hace dos meses no hacía nada y ahora no hace nada de nada", ha ironizado, reprochando que no se instalen medios audiovisuales para que los internos puedan estar en contacto con sus familias e instando a aumentar el número de trabajadores.