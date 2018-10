Lady Isabel, la diseñadora con síndrome de Down que rompe barreras y deslumbra en la Fashion Week de Madrid: "Yo no me rindo nunca"

Diseños que no pasan desapercibidos, llenos de alegría y luz forman parte de 'Colores', la última colección de Lady Isabel. Una gran gama cromática que para ella significa "amor, amistad, cariño, esperanza y emociones".

Esta diseñadora con síndrome de Down ha deslumbrado en la pasarela de la Madrid Fashion Week, ayudada por el modisto Antonio Ramos. Con él, ha llegado a diseñar hasta cuatro coleccione, pero esta es la última que hacen conjuntamente. "Yo he abierto el camino y me retiro un poco para que los demás puedan hacer lo mismo que yo he hecho e incluso lo mejoren", afirma Antonio Ramos.

En el último desfile ha participado Marián Ávila, modelo que en septiembre desfiló en una de las semanas de la moda más importantes del mundo. "Desfilar en Nueva York ha sido toda una experiencia para mí", cuenta. Con los retoques de última hora, se prepara para brillar también sobre esta pasarela. Para ella, "ha sido un año mágico".

Diseñadora y modelo demuestran que el síndrome de Down no supone un escollo insuperable. "Yo no me rindo nunca", declara Lady Isabel. Dos ejemplos de superación que rompen los peores prejuicios.