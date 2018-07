La pareja del turista británico que se fracturó el cuello en una piscina de Magaluf pide dinero para su traslado

Simona Malarova, pareja de Richard Budi, el británico hospitalizado en Mallorca tras fracturarse el cuello en una piscina de Magaluf, ha solicitado ayuda a través de las redes sociales para conseguir dinero suficiente con el que poder trasladar al joven a Reino Unido.

"Respira a través de un tubo, ya que sus pulmones están muy débiles y no puede respirar por sí mismo. Puede mover la cabeza y los hombros, pero no puede moverse ni sentir desde el pecho hasta los pies", ha relatado a través de una petición en Go Found Me la novia de Budi.

Este se rompió un hueso del cuello tras lanzarse de cabeza a una piscina de escasa profundidad ubicada en el hotel donde ambos se habían instalado "para celebrar el 26 cumpleaños de Richard". El joven se encuentra actualmente ingresado en la UCI del hospital Sos Espases de Palma de Mallorca.

Malarova pide que su pareja sea transportada en un medio aéreo a un hospital de Reino Unido, "donde podrán ayudarlo con su respiración y el movimiento de su cuerpo" al considerar que el recinto hospitalario donde está ingresado Budi no cuenta con los recursos necesarios para el tratamiento del joven.