La jueza envía a juicio con jurado popular al único investigado por matar a Helena Jubany en 2001

Foto de archivo de Santi Laiglesia, principal sospechoso y ahora acusado por el crimen de Helena Jubany

¿Qué ha pasado? En el escrito, la magistrada afirma que "existen indicios" de que el ya acusado por el crimen de la bibliotecaria "participó activamente en todos o en algunos de los actos descritos".

La jueza del caso del asesinato de Helena Jubany ha decidido abrir juicio oral contra Santi Laiglesia, único acusado de matarla en 2001. Tras escuchar a la acusación y la defensa, la magistrada argumentó que hay indicios de que Laiglesia participó en los hechos que llevaron a la muerte de Jubany, destacando la presencia de vestigios biológicos en la ropa de la víctima. La defensa cuestionó las pruebas de ADN, pero la Fiscalía y la acusación particular piden 26 años de prisión. En 2005, el caso se archivó por falta de pruebas, pero se reabrió antes de prescribir. La familia busca conocer la verdad.

La jueza que instruye el caso del asesinato de Helena Jubany, fallecida en 2001, ha decidido abrir juicio oral contra Santi Laiglesia, único investigado y acusado de haberla matado hace 25 años. Todo, tras escuchar tanto a la acusación particular como a la defensa, en una sesión clave que ha derivado en el seguimiento de la causa.

Así lo ha expuesto la magistrada en un escrito en el que se afirma que "existen indicios" de que Laiglesia "participó activamente en todos o en algunos de los actos descritos, teniendo en todo momento la capacidad de no realizarlos o de impedir que las personas que los materializaban llevasen a cabo la privación de sentido de Helena Jubany Lorente y la posterior precipitación que le causó la muerte".

Señalan, para su argumentación, el hallazgo de "vestigios biológicos" en la ropa de la víctima: "Esto permitiría situar al investigado en el lugar de los hechos y en el momento de producirse el fallecimiento".

"Concurren indicios racionales de criminalidad contra la persona del investigado, ahora acusado, por su presunta participación en los delitos calificados, no apreciándose la concurrencia de causa alguna que motive el sobreseimiento del proceso", han indicado.

En ese sentido, la defensa había pedido el archivo de la causa, cuestionando las pruebas de ADN que incriminan a Laiglesia. Tanto Fiscalía como la acusación particular, que representa a la familia de la bibliotecaria, piden para él 26 años de prisión.

Antes de la vista, Joan Jubany, hermano de la víctima, explicó que esperaban que el juicio se celebrase lo antes posible y "sin más dilaciones": "La familia busca saber la verdad".

El abogado de Laiglesia, por su parte, explicó su petición a la jueza de un informe a la Entidad Nacional de Acreditación, para comprobar el informe de la Policía Nacional en el que se incriminaba al acusado al considerarlo no concluyente sobre sus restos de ADN.

En 2005, la causa que investigaba el crimen se archivó por falta de pruebas, pero la familia de la víctima litigó hasta lograr que se reabriera poco antes de prescribir.

Laigelsia ya estuvo investigado en ese momento, pero se le exculpó por falta de pruebas.

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