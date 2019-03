El juez responsabiliza al maquinista de la tragedia de Santiago

El juez parece no tener dudas, aún sin haber recibido el informe definitivo con el contenido de las cajas negras, redacta un auto en el que, en cuatro ocasiones, responsabiliza al maquinista de la tragedia de Santiago.



En el texto, determina que "la causa primordial del accidente fue la indebida conducción llevada a cabo por Francisco José", añade que "parece tener su causa, sin dudas, en la inapropiada e imprevisible conducción del maquinista".



Por ahora, en sus conclusiones, no cita más responsables. En caso de juzgar y condenar al maquinista por 79 homicidios imprudentes, los juristas aseguran que nunca se sumarían las penas.



El abogado Josep Riba Parta considera que "en una sola acción hay un resultado múltiple, se aplica el delito que tiene la pena más grave en su mitad superior, por lo que estamos en una pena de dos años y medio a cuatro años".



Amigos y compañeros de Garzón dicen que aún así, no es justo. Siempre, afirman, hay muchas causas que se suman en un accidente.



Desde el Sindicato Federal Ferroviario van más allá, aseguran que la empresa también tiene parte de responsabilidad. José Manuel Muñoz expresa que "no hay ninguna señalización ni ningún sistema que proteja para que se pare el tren".



A pesar de que el juez solo le ha citado como testigo, los abogados de las familias podrían pedir responsabilidad incluso al interventor. También asociaciones, como la de prevención de negligencias en comunicaciones piden medidas cautelares a la fiscalía, en concreto que Renfe mantenga un registro de llamadas de todos sus teléfonos móviles.



La empresa dice que con la investigación en marcha, aún es pronto para decidir si se revisan sus normas.