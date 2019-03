El 58% de los jóvenes españoles se plantea emigrar para trabajar frente al 21% de los alemanes

Pedro vuelve a casa temporalmente, porque ahora su vida está en Londres. Trabaja en una empresa británica en la que el 10% de sus empleados son españoles como él. "Sí que fue un reto a la hora de conseguir un trabajo porque al fin y al cabo no es tu país" afirma Pedro Vizeu, que ahora es director comercial de Yieldify.

Un 58% de los jóvenes en España se planea emigrar para encontrar un trabajo, mientras que en Alemania solo el 21% se lo plantea. Pedro, con la experiencia ya de cuatro años fuera, advierte: no importa el número de licenciaturas que tengas si no dominas el inglés. "Primero no ir si no sabes bien inglés, merece más la pena quedarse aquí estudiando, y cuando tengas un buen nivel ir, porque con nada no vas a poder trabajar", asegura.

María tuvo varios empleos precarios hasta que ha podido ejercer de abogada en Londres. "Estuve de camarera, que era más sencillo, y mi primer trabajo fue cargando camiones", recuerda. Ahora solo piensa en regresar a España por vacaciones, pero no se plantea volver aquí por más tiempo. "No sé si me jubilaré en londres, pero mucho tendrían que cambiar las cosas para que yo me jubile en España, no tengo intención de volver", afirma.

Una generación de jóvenes para los que emigrar no ha sido una opción más, sino una obligación para desarrollar sus carreras.