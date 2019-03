"Me intentó tocar y yo me fui, pero no se lo dije a mis padres"

UNA DE LAS ALUMNAS DEL PROFESOR DETENIDO POR ABUSOS

La Policía cree que puede haber más alumnas que pudieron sufrir abusos por parte del profesor detenido por violación y otros nueve delitos. Una de sus presuntas víctimas ha denunciado los hechos ante las cámaras de laSexta: "Me intentó tocar y yo me fui. Estábamos en clase de piano y yo pasé de él. Me daba cosa contárselo a mis padres".